Colti in flagrante mentre spacciavano eroina in centro, la Polizia arresta due pregiudicati

Gli agenti del Commissariato, notando i due mentre percorrevano via Roma e via S. Martino più volte a bordo di una Smart e decidendo contestualmente di seguirli, hanno assistito alla consegna degli stupefacenti. I pusher avevano 10 dosi di eroina pronte per lo spaccio

di Davide Pignotti