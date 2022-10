SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti al Samba Village dopo la vittoria di Tolentino. I rossoblu di mister Prosperi iniziano a preparare la gara contro il Trastevere in programma per domenica 23 ottobre alle ore 15 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”.

Minnucci: “Acunzo si è fratturato il setto nasale, dovremo aspettare la visita di venerdì dove ci daranno indicazioni sul da farsi, per ora rimarrà fermo. Una buona notizia è che Zaffagnini è tornato a correre dopo lo stiramento al retto femorale. Per il resto non ci sono altre segnalazioni”.