PETRITOLI – I Carabinieri della stazione di Petritoli hanno denunciato un 30enne albanese per violazione del “Daspo urbano”. Segue il comunicato dell’Arma:

«Lo scorso fine settimana, una pattuglia della Stazione di Petritoli, insieme ad una “gazzella” della Sezione Radiomobile di Fermo, nel corso di un mirato servizio di contrasto alla criminalità urbana, hanno identificato gli avventori di alcuni locali dei comuni dell’entroterra fermano. All’interno di un bar di Petritoli è stato sorpreso, tra i clienti, un uomo di circa trent’anni, di origini albanesi ma stabilitosi da tempo in Provincia, sul cui conto gravava un provvedimento di divieto, per due anni, di accesso a pubblici esercizi con licenza di somministrazione di cibi e bevande, nonché di avvicinarsi ai locali di pubblico intrattenimento con analoga licenza, presenti nel territorio dei comuni di Ortezzano, Petritoli e Montottone.

All’uomo, infatti, nel mese di febbraio di quest’anno era stato notificato tale provvedimento, emesso dal Questore di Fermo, perché precedentemente si era reso responsabile dei reati di lesioni personali e minaccia, commessi all’interno di un esercizio pubblico di un comune limitrofo.

Ulteriori accertamenti svolti dagli uomini della Benemerita hanno permesso di appurare che il 30enne non aveva alcuna valida giustificazione o autorizzazione che gli consentisse l’accesso al bar, motivo per il quale e’ scattata, per lui, la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di cui all’art. 13 bis del d.l. 14/2017. Il controllo dei Carabinieri della Compagnia di Fermo, come visto, passa anche per la verifica sull’osservanza dei provvedimenti emessi dall’autorità di pubblica sicurezza».