SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Una settimana ricca di attività per il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto.

Si stanno svolgendo in questi giorni gli Italian Port Days, organizzati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, che prevedono aperture straordinarie gratuite del museo (10,00-13,00-15,30-18,30 fino a venerdì) e attività didattiche con sei classi dell’ISC Nord, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di San Benedetto.

Sono, inoltre, previste attività all’aperto per grandi e piccoli: giovedì 20 ottobre “Fuori di museo!”, con partenza alle 16,40 dal Museo del Mare per raggiungere insieme in autobus il Parco Archeologico Naturalistico “Civita” di Cupra Marittima, dove un antico romano accoglierà i bambini conducendoli in una visita interattiva. Il costo è di euro 4,00; domenica 23 ottobre, alle ore 17, invece, con l’evento “Il castello si fa marina” i più grandi potranno conoscere, attraverso una passeggiata, lo sviluppo della marina con le prime case basse fino a raggiungere il Museo della Civiltà Marinara delle Marche, partendo dal Paese Alto e passando per Via Laberinto e Via Cairoli. Guide speciali dell’evento saranno Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi, e Giuseppe Merlini, responsabile dell’Archivio Storico Comunale. Il costo è di 6,00 euro.