SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – I vigili del fuoco della Centrale sono intervenuti in frazione Casette d’Ete per soccorrere l’operatore di un mezzo movimento terra che, mentre effettuava lavori di scavo di un metanodotto, ha urtato inavvertitamente un cavo della bassa tensione che cadeva sulla cabina. È stata posizionata una palina per lo scarico a terra, fissandola sullo scavatore, e quindi si è fatta uscire la persona, utilizzando la scala italiana, per consegnarla al personale sanitario che ha effettuato i controlli di rito.