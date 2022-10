Da Galassia Store è già Natale! Idee, luci e decorazioni per la tua attività e la tua casa

Decorazioni e packaging dedicati al periodo più incantato dell’anno ti aspettano! Galassia Store è specializzato non solo nella vendita all’ingrosso ma anche al dettaglio. Lo showroom ti aspetta i trova in Via Enrico De Nicola, 20 a San Benedetto del Tronto. Per info: 0735 735473.