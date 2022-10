Se stai valutando di acquistare prodotti ad aria compressa, è molto importante sapere quali sono le caratteristiche tecniche da tenere in considerazione per trovare l’articolo perfetto per le tue esigenze.

In questo articolo, troverai consigli e suggerimenti per capire come scegliere un utensile ad aria per fare una scelta d’acquisto oculata e responsabile.

Verifica che il livello di pressione d’aria sia adatto alle tue esigenze

Il primo elemento da tenere in considerazione per acquistare l’utensile ad aria più adatto a soddisfare le tue esigenze è la pressione di esercizio che l’apparecchio che stai valutando riesce ad emettere. La pressione di esercizio viene espressa in Bar e la troverai tra le caratteristiche tecniche di ogni prodotto; assicurati, pertanto, che l’articolo a cui stai dando uno sguardo rispecchi la potenza di pressione di cui hai bisogno.

Controlla anche il consumo dell’aria del prodotto

I prodotti ad aria compressa possiedono una capacità di raccolta dell’aria in litri. Questo accade perché qualsiasi utensile ad aria compressa deve prima incorporare l’aria all’interno di un apposito serbatoio, per pressurizzarla in un secondo momento.

Nota bene: la capacità minima di 50 litri è comune nella maggior parte degli utensili; qualora tu avessi bisogno di uno strumento più prestante, o che riesca, in qualsiasi caso, a garantire una più lunga autonomia, dovrai assicurarti di tenere in considerazione questo aspetto per comprare l’attrezzo giusto.

Presta attenzione alla portata d’aria

La portata dell’aria si misura in litri consumati al minuto o in metro cubo all’ora. La portata d’aria di ciascun utensile ad aria compressa può variare considerevolmente in base alla tipologia prodotto che andrai ad analizzare, ma valuterai la scelta migliore anche in base al tipo di attività che dovrai eseguire con questo utensile: strumenti eccessivamente potenti potrebbero richiedere molti dispositivi di adattamento, dal costo non sempre accessibile.

Tip: attenzione al diametro dei tubi e all’uso a cui è destinato

Il diametro dei tubi di qualsiasi utensile ad aria compressa incide significativamente sulla portata di un qualsiasi utensile ad aria compressa. Assicurati di leggere sempre le caratteristiche tecniche del prodotto che ti accingi ad acquistare, e alla dotazione tecnica che correderà il tuo acquisto. Spesso, infatti, i brand specializzati nella realizzazione di questi articoli si preoccupano di specificare le modalità di utilizzo di ciascun accessorio incluso nella confezione. Se presterai la giusta attenzione, avrai la certezza di acquistare un prodotto concepito per le attività che tu hai bisogno di svolgere!

A prescindere dall’utensile ad aria compressa che sceglierai di acquistare, ricorda sempre che questo genere di dispositivi riesce a sopperire all’utilizzo di utensili pneumatici. Nonostante quest’ultima presenti degli aspetti vantaggiosi legati al suo utilizzo, l’aria compressa è ecologica, ecosostenibile e, in alcuni casi, l’unica risorsa utile per realizzare specifiche mansioni in officine e aziende, oltre ad essere, talvolta, la soluzione più sicura da utilizzare.