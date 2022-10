SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova settimana di allenamento per la Infoservice Sambenedettese Basket che ha già iniziato a preparare la partita casalinga contro E3energy Basket Todi, in programma per domenica 23 ottobre alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Di seguito le dichiarazioni dell’Assitant Coach Fabio Verdecchia.

Verdecchia: “Sutor Montegranaro? Le assenze e gli infortuni di Acciarri e Caloia hanno complicato la partita, loro sono alti e molto fisici e questo ha inciso sulle sorti della gara. Prossima gara? Affronteremo Todi e mi auguro di poter recuperare i giocatori rimasti fuori nell’ultima gara. Mi aspetto una gara combattuta, fisicamente sono forti, giocano aggressivi, hanno un gruppo unito e non a caso hanno vinto contro Assisi nello scorso turno. Collaborazione con la Sambenedettese Calcio? Fa molto piacere poter rinnovare questa iniziativa, il club ha fatto la storia di San Benedetto per quanto riguarda il calcio. Ci teniamo a ringraziare il Presidente Renzi e la società. Aspettiamo il pubblico rossoblu al Palazzetto”.