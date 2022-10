SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 18 Agosto, nella sala consiliare del Comune, è stata presentata la tavola rotonda dal titolo “Costo Energia e Caro vita”.

L’assemblea si terrà Sabato 22 Ottobre presso l’Auditorium Tebaldini a partire dalle 9,45. Organizzato dal Gruppo Consiliare composto da Partito Democratico, Articolio 1 e Nuovi Orizzonti Sambenedettesi, l’evento mira a dare una risposta locale, all’emergenza creatasi in seguito alla devastante crisi economica che l’Europa dovrà affrontare, in conseguenza delle sanzioni imposte alla Russia e delle speculazioni sui costi energetici .

In sala Daniele Primavera e Sabrina Troli dei NOS, la Consigliera Aurora Bottiglieri e Felice Gregori di Articolo 1.

“Quest iniziativa va incontro ai cittadini, alle persone comuni alle piccole imprese, che sono le categorie che in questo momento stanno soffrendo di più” – introduce la consigliera Aurora Bottiglieri – “Ogni giorno ci arrivano notizie di piccole aziende che devono chiudere, esercizi commerciali che si trovano in grande difficoltà. Questo è un momento critico e noi pensiamo che in qualche modo dobbiamo aiutare i cittadini”

Prosegue Daniele Primavera (NOS) “Se noi guardiamo i rapporti ISTAT, ci rendiamo conto della situazione drammatica che stiamo vivendo. Il crollo delle esportazioni, l’aumento vertiginoso delle importazioni, l’aumento dei costi alimetari che sta raggiungendo il 12%, i costi energetici che sono solo la punta dell’iceberg, perchè il rincaro energetico e quello delle materie prime ricadono poi sulle spalle dei cittadini. Ora di fronte a questa, che è una emergenza non solo italiana, ma anche internazionale è evidente che la risposta debba essere internazionale, comunque le comunità locali devono trovare la possibilità di confrontarsi, per trovare delle strategie di resistenza rispetto a quello che sta avvenendo attraverso la cooperazione e la solidarietà”

“In italia non ci sono mai stati così tanti poveri come in questo momento” – Osserva Piergiorgio Giorgi (PD) – ” una povertà che assume dei tratti spesso drammatici perchè senza possibilità di riscatto sociale. Questi sono gli anziani che vivono da soli con le pensioni basse, i disoccupati, le famiglie monoreddito a basso reddito, le famiglie numerose, ma spesso e volentierianche le famiglie separate. Naturalmente anche i cittadini senza fissa dimora. E’ difficile quantificarli perchè spesso fuggono dalle maglie dei servizi sociali o della Caritas. Questo perchè, o sono persone sole che non sanno a chi rivolgersi, o molto spesso si tratta di persone che non chiedono aiuto per questioni di dignità”

Il 22 oltre a Primavera, Giorgi e Bottiglieri interverranno il direttore della Caritas Diocesana Don Gianni Croci, il Segretario della CISL Antonio Angelini, Stefania Spacca di Articolo 1, l’Assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni, L’assessore al Commercio Laura Camaioni, il Presidente della Confcommercio di Ascoli Fausto Calabresi, il presidente dell’Assoalbergatori Nicola Mozzoni, la segretaria provinciale Filcams CGIL Luana Agostini, il Sindaco Antonio Spazzafumo, i Deputati Giorgio Fede ed Augusto Curti.