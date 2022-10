JESI – E’ intervenuta l’eliambulanza per soccorrere, oggi a Jesi poco dopo le 13, un motociclista 50enne trasportandolo in codice rosso all’ospedale di Ancona-Torrette. Il centauro ha perso il controllo della sua Honda, nel momento in cui stava transitando uno Scuolabus: i due mezzi, tuttavia, non si sarebbero scontrati. L’uomo è rimasto sull’asfalto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Jesi, la Croce Verde di Cupramontana e, come già detto, l’eliambulanza.