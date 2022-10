SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha inizio la prevendita dei biglietti per la gara tra Samb e Trastevere in programma domenica 23 ottobre alle ore 15 presso lo Stadio Riviera delle Palme. Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S. Sambenedettese comunica che è attiva la prevendita per la gara di campionato Sambenedettese-Trastevere, in programma domenica 23 ottobre, alle ore 15.00, allo stadio Riviera delle Palme.

I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 22 ottobre, il botteghino ospiti il giorno della gara resterà chiuso.

Le richieste di accrediti disabili dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 20 ottobre 2022 scaricando il modulo (clicca qui)

Le richiesta di accredito Aia dovranno pervenire all’indirizzo email info@sambenedettesecalcio.eu entro non oltre le ore 13 di giovedì 20 ottobre 2022.

Le richieste di accrediti per gli organi di stampa dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 21 ottobre 2022 all’indirizzo ufficio.stampa@sambenedettesecalcio.eu

I ridotti per invalidità dal 74% al 99% saranno emessi esclusivamente dalla biglietteria nord dello stadio, esibendo documentazione attestante l’invalidità, ai seguenti prezzi: 7,50 euro Curva Nord…. 10 euro Tribuna Est Mare… 15 euro Tribuna Centrale. Si raccomanda di munirsi di biglietto presso i vari punti vendita presenti nel territorio o sul sito www.vivaticket.com, la biglietteria (dotata di pos) sarà operativa con sole due postazioni poiché destinata ai last minutes e con prezzi maggiorati rispetto ai punti vendita o web. Diversi punti Vivaticket sono operativi anche il giorno della gara”.

Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:

CURVA NORD

INTERO….. 10 euro diritti di prevendita inclusi

RIDOTTO… 7,50 euro diritti di prevendita inclusi

Under 12… 1 euro diritti di prevendita inclusi

TRIBUNA EST MARE

INTERO…. 15 euro diritti di prevendita inclusi

RIDOTTO… 10 euro diritti di prevendita inclusi

Under 12… 1 euro diritti di prevendita inclusi

TRIBUNA CENTRALE

INTERO….. 25 euro diritti di prevendita inclusi

RIDOTTO… 15 euro diritti di prevendita inclusi

Under 12… 1 euro diritti di prevendita inclusi

CURVA SUD OSPITI

INTERO…..10 euro diritti di prevendita inclusi

Under 12… 1 euro diritti di prevendita inclusi

Di seguito i punti vendita VivaTicket:

Porto d’Ascoli/San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Roma

Via Roma, 102/104/106 – San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

Via del Mare, 224 – Porto d’Ascoli

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

Via Gabrielli, 114 – Porto d’Ascoli

Tabaccheria Amarcord

Via Ponchielli, 13 – Porto d’Ascoli

Planetwin365 – via Sauro

Via Nazario Sauro, 4/6 – Porto d’Ascoli

21 Point

Via Piemonte, 107 – San Benedetto del Tronto

Segnali di Fumo di Scarponi Basilio

Via Leopardi, 4 – San Benedetto del Tronto

Cupra Marittima

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

Corso Vittorio Emanuele, 80 – Cupra Marittima

Grottammare

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 – Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Nonno Lele di Pino D’Angelo

Piazza Carducci, 10 – Grottammare

Bar Tabacchi Angel

Via Galilei, 1 – Grottammare

Monteprandone/Centobuchi

Bar Palmarino

Viale De Gaspari, 303 – Centobuchi

Goldbet Monteprandone

Via De Gaspari, 97 – Monteprandone

Tabaccheria Fortunella

Via Colombo, 23 – Stella di Monsampolo

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A – Spinetoli

Carta&CO.

S.S. 16, 74 – Alba Adriatica

TABACCHERIA GANDELLI

Corso Serpente Aureo, 34 – Offida



PUNTO SNAI TORTORETO

S.S. Adriatica, 23/A – Tortoreto

SMS POINT

Via Duca D’Aosta, 40 – Alba Adriatica

Amadeus Dischi

Via Verdi, 14 – Porto San Giorgio

Martinsicuro

Goldbet Martinsicuro

Via Aldo Moro, 114/116 – Martinsicuro