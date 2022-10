SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Evento culturale a San Benedetto del Tronto, a cura del Rotary Club.

Venerdì 21 ottobre, alle ore 20,30, presso l’“Harena” di San Benedetto del Tronto, “Prime donne: Le Marchigiane nella storia” sarà un omaggio a tutte le donne e al nostro territorio. Grazie a Giuseppe Merlini, storico e archivista del Comune di San Benedetto del Tronto, che ha curato l’iniziativa, sarà un’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali nella storia della nostra terra dalla prospettiva delle donne: la prima donna sindaco, la prima donna medico, le prime donne che hanno asfaltato la strada per tutte le altre. Un suggestivo viaggio nel tempo e nello spazio, dove il percorso è segnato ma non costrittivo e dove chiunque potrà interagire indicando altre “prime donne che”, che magari sono sfuggite alla ricerca storica. Sarà presente anche il presidente del Rotary Club, Alessandro Speca.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza con una quota di partecipazione di € 40,00 e previa prenotazione, entro e non oltre il 19/10/2022, al contatto telefonico: 347 0026344.