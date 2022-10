GABICCE MARE (PU) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 11.30 circa in via Cesare Battisti, nel Comune di Gabicce Mare (PU), per un incendio che si è sviluppato all’interno di una mansarda. La squadra di Pesaro in collaborazione con i colleghi proveniente dal Distaccamento di Cattolica ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Al momento la mansarda risulta inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche i Sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.