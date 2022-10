SANT’ELPIDIO A MARE – Colluttazione finita in tragedia nella notte, nella frazione di Bivio Cascinare: il dramma si è consumato in un appartamento, dove un 30enne indiano ha perso la vita in conseguenza di alcune ferite da arma da taglio riportate nel violento litigio con un connazionale. Quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale di Civitanova Marche, in gravi condizioni; entrambi lavorano come braccianti. Sconosciute le ragioni del litigio: indagano i Carabinieri.