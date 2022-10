SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia a San Benedetto, in via Tofane: una donna è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione. Primo testimone del dramma è stato il marito dell’anziana, che ha chiamato i sanitari del 118 non appena si è accorto che la moglie fosse a terra priva di sensi. Nonostante la rapidità dei soccorsi, dettata anche dalla vicinanza all’Ospedale Madonna del Soccorso, all’arrivo dell’ambulanza non c’era già più nulla da fare. La donna aveva 86 anni.