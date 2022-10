PESARO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 20.00 circa della giornata di ieri. 17 ottobre, in A.14 al Km. 150 direzione Nord nel comune di Pesaro, per un incendio che ha coinvolto un autocarro che trasportava merce deperibile. La squadra di Pesaro, intervenuta con tre autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. L’Autostrada e rimasta chiusa per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di soccorso. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Autostradale.