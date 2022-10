SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato e domenica una delegazione ufficiale del comune di Viareggio, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, ha raggiunto San Benedetto del Tronto.

Il gruppo di cittadini versiliesi, capitanati dall’assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro Meciani e comprendente anche il popolare Tore Dj, al secolo Salvatore Romani, di chiare origini sambenedettesi, ha vissuto una due giorni all’insegna dell’amicizia, della cultura e del divertimento. Al termine della cerimonia di consegna del Gran Pavese Rossoblù 2022, la delegazione versiliese è stata ricevuta dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo che si è prestato di buon grado a foto e scambi di battute.

Nel pomeriggio di sabato, il gruppo di viareggini ha visitato il Parco Città di Viareggio per poi spostarsi in via dei Trabaccolari e in via Donne di Mare in una visita guidata molto apprezzata, specialmente da coloro che non avevano mai visto San Benedetto.

Poi la delegazione viareggina è salita al Paese Alto dove gli ospiti, grazie alla disponibilità dell’Associazione Amici del Paese Alto, sono stati guidati a visitare il Torrione e la Pieve di San Benedetto Martire, per poi cenare agli stand gastronomici.

«Non conoscevo San Benedetto – ha dichiarato l’assessore Meciani – ma sono rimasto piacevolmente colpito. Viareggio e San Benedetto si somigliano molto e credo che possa essere possibile mettere in pratica progetti comuni. Mi impegnerò personalmente – ha proseguito – per far sì che questo gemellaggio possa avere lunga vita».

L’assessore ha anche lanciato alla sua omologa rivierasca Cinzia Campanelli una proposta che interesserà la prossima edizione della Carnevale Cup di calcio. «Mi piacerebbe far partecipare una rappresentativa composta da giocatori di alcune squadre di San Benedetto, rinforzate da calciatori viareggini che abbiano origini trabaccolare”.

Domenica mattina, infine, scambio di doni tra il capo delegazione toscano e il sindaco Antonio Spazzafumo che era accompagnato dagli assessori Cinzia Campanelli e Bruno Gabrielli. Alla cittadina viareggina è stato donato l’ultimo quaderno scritto da Giuseppe Merlini, riguardante la nascita del lungomare di San Benedetto, oltre a un raro volume sulla storia di San Benedetto Martire, mentre da Viareggio sono giunti libri sulla storia del carnevale e il manifesto ufficiale dell’edizione 2023 che celebrerà il 150° compleanno della famosa manifestazione. Inoltre, a nome dell’associazione “Il mondo che vorrei”, che raduna tutti i familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, Tore DJ ha consegnato a Nicola Rosetti, figlio di Sergio, vittima della strage della Moby Prince, dell’associazione “Io sono 141”, due volumi scritti sulla strage, in un commosso scambio di doni.