AMANDOLA (FM) – Uomini del distaccamento dei Monti Sibillini sono intervenuti in frazione Rustici per lo scontro tra un camion ed un’autovettura. Gli occupanti dei mezzi coinvolti erano già fuori e per uno di essi è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. I vigili del fuoco oltre alla messa in sicurezza dell’intera zona incidentale hanno provveduto all’assistenza al velivolo atterrato nei pressi.