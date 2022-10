SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rimane costante l’attenzione che la Capitaneria di porto rivolge alla Sicurezza Portuale. Continuano, difatti, le interlocuzioni avviate con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la risoluzione delle problematiche legate ai malfunzionamenti delle torri faro del molo Nord del porto.

Le avarie, che di notte rendono più difficoltose le operazioni portuali dei pescherecci e contribuiscono ad aumentare i rischi sotto il profilo della sicurezza del lavoro, sono diventate più frequenti negli ultimi tempi, soprattutto a seguito di fenomeni piovosi e temporaleschi. Si è reso pertanto necessario emanare uno specifico Avviso di pericolosità finalizzato ad informare l’utenza del sorgitore; il tutto per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori portuali. Più in particolare, nei periodi in cui l’impianto di illuminazione è in avaria, deve considerarsi potenzialmente pericoloso accedere, transitare ed operare, dal tramonto all’alba, presso il molo Nord del porto di San Benedetto del Tronto. In tali occasioni, solo i pescherecci dotati di un autonomo impianto di illuminazione – ed in grado quindi di garantire idonee condizioni di luce – potranno eseguire le operazioni portuali connesse allo sbarco del pescato, nonché le operazioni di ormeggio/disormeggio.

Dette misure si protrarranno sino al completo ripristino della funzionalità dell’impianto in parola.