Scienziati nel Pallone. L’extrema ratio del tifoso Giulio Di Buò: “Parlare di Samb non ha più senso, chiudete la trasmissione”

In studio il figlio di Floriano Bollettini, vice presidente Samb negli anni d'oro, l'ex Samb e il tifoso in collegamento da Milano. Con loro i nostri tre scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. Commentate o scriveteci in diretta al numero 388 6595011

di Redazione