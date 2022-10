PORTO SAN GIORGIO – Riparte la stagione dei concerti al Palasavelli con il concerto di Gianluca Grignani sabato 26 novembre 2022.

Il 26 novembre sarà un sabato speciale, come è speciale l’Artista che si esibirà al Palasavelli: Gianluca Grignani da molti è considerato l’ultimo vero roker, quelli che il Rock lo hanno vissuto sulle loro spalle, uno di quegli Artisti veri per cui la musica diventa parte della loro vita, della loro esistenza più intima, fino ad influenzare anche la loro vita privata.

Lo scorso anno rimette piede nel magico teatro dell’Ariston, duettando insieme ad uno dei nuovi idoli della musica italiana: Irama.

A Porto San Giorgio si andrà incontro anche ad una nuova tendenza portata avanti dal nostro Gianluca Nazionale: il prezzo del biglietto sarà di soli 20 euro, un prezzo deciso dall’Artista stesso per dar modo a tutti di poter assistere ai concerti.

Così parla l’artista: “I prezzi dei biglietti possono essere abbassati, realizzando i live nei posti che lo consentono e opzionando più date per dare a tutti la possibilità di partecipare. So di essere in contro tendenza con la «moda del momento» nell’ambito dei live ma ho una nuova visione dei concerti, che per me devono essere per prima cosa accessibili al mio pubblico. E mi auguro di essere con questo di ispirazione”.

La prevendita del concerto è stata affidata a Liveticket.it e i biglietti saranno disponibili da lunedì 17.Ottobre sia online che nelle abituali prevendite.