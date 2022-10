MONSANO – Ancora un incidente mortale sulle strade delle Marche: nell’ennesimo, tragico schianto ha perso la vita un centauro 75enne, scontratosi con un’auto nel pomeriggio di ieri, sabato 15 ottobre. Alle ore 17 circa, nel tratto della Strada Provinciale 76 che attraversa il territorio di Monsano, l’auto che precedeva la moto della vittima avrebbe compiuto una manovra improvvisa: per il motociclista non c’è stato scampo, l’impatto è stato fatale. Tempestivi gli interventi dei sanitari del 118, ma per l’uomo ormai non c’era più niente da fare. Sotto choc il conducente della vettura, che dopo l’impatto ha terminato la sua corsa in un’aiuola spartitraffico. Sono già in corso le indagini atte a far luce sull’accaduto.