Corci 6 Non viene impegnato particolarmente dall’attacco avversario se non nel primo tempo da un tiro di Vitiello che blocca. Incolpevole sul gol del pareggio di Massarotti dove non può arrivarci. Viene ammonito al 36′ st.

Murati 6,5 Sulle fasce i cremisi sono pericolosi, soprattutto con Alagia. Va in difficoltà in alcune circostanze ma non commette errori gravi. La Samb vince e mette il risultato in cassaforte anche grazie al suo assist al bacio per la doppietta di Chinellato. Viene ammonito al 34′ pt.

Conson-Mauthe 6,5 La coppia difensiva compie una prova importante, sono solidi e compatti. Molto bravi nei contrasti aerei e a respingere i numerosi cross dei padroni di casa.

Agostinone 6 Prova sufficiente, ha senso della posizione, difende con ordine e cerca sempre gli attaccanti con dei lanci in profondità. Esce al 14′ st per fare posto ad Acunzo.

Tassi 6+ Prova più che sufficiente, macina chilometri in mezzo al campo e cerca di fare girare il pallone da una fascia all’altra. Prova un tiro al limite nel secondo tempo ma è impreciso.

Lulli 6 Stesso discorso fatto per Tassi, nel primo tempo gioca una buona partita compiendo anche dei contrasti importanti. Nel secondo, invece, cala fisicamente ed è un po’ in ombra.

Proia 6 Viene impiegato sulla fascia come contro il Pineto. Non è il suo ruolo naturale ma si impegna. Forse ha qualche responsabilità sul gol del pareggio del Tolentino.

Umile 6+ Buona prova dell’ex Benevento, più intraprendente e convinto nelle decisioni. Gioca bene nella prima frazione sfiorando anche il raddoppio, azione molto simile al gol di Emili, con la palla che però fa la barba al palo. Al 20′ st viene sostituito per Feliz.

Emili 7+ Ottima prova del 10 rossoblu, dopo quella di Pineto. Rispetto alla scorsa gara è più ordinato e meno frettoloso nelle decisioni. È un’arma in più sulla fascia ed è un capolavoro il gol all’incrocio dei pali che vale lo 0-1 della Samb. Esce al 10′ st per un problema fisico e fa spazio a Vita.

Chinellato 7,5 Nonostante alcune giocate sbagliate in fase di possesso palla e qualche indecisione, si mette in evidenza con un assist e una doppietta da attaccante esperto. Nell’occasione dell’1-2 attacca perfettamente il primo palo, anticipando anche il portiere. Eccezionale il gol che vale l’1-3, colpisce la sfera di gioco di testa perfettamente dove Moro non può arrivare. Un’inizio di campionato dalle due facce per il 9 rossoblu che deve trovare ancora il 100% della forma fisica. Viene ammonito al 41′ st.

Vita 6,5 Subentra al 10′ st al posto di Emili e il suo apporto alla gara è più che positivo. Da vivacità e imprevidibilità alla Samb, creando azioni personali dove la difesa di casa trova difficoltà. Spreca un’occasione da gol al 22′ st tirando centrale dopo uno scambio nello stretto con Feliz.

Feliz 6,5 Entra molto bene in partita, è un giocatore completo che si contraddistingue perché dotato di una buona tecnica e cattiveria agonistica. Ottimo il cross tagliato sul primo palo che permette a Chinellato di segnare il gol dell’1-2.

Acunzo 6 Al 14′ st prende il posto di Agostinone, gioca una partita ordinata e da il suo contributo in difesa. Esce al 45+2′ st per Viscardi per una probabile frattura del naso.

Viscardi sv Gioca gli ultimi minuti di gara sostituendo Acunzo.

Prosperi 7 Non era facile trovare una vittoria come quella di oggi dopo un esordio casalingo come quello di domenica scorsa. La Samb è compatta, si difende bene dagli innumerevoli cross avversari ed è cinica a sfruttare le uniche due occasioni del secondo tempo tornando a casa con il bottino pieno. Si è vista un’altra squadra rispetto a quella di Pineto, sembra che il mister stia dando piano piano la sua impronta alla squadra che lo sta seguendo. Dalle interviste post gara mi ha colpito una sua dichiarazione: “non posso farmi condizionare dai risultati altrimenti è finita”. Solo con questa frase mi ha fatto capire che ha una personalità forte e un’idea della squadra che vuole vedere in campo, è convinto delle sue scelte ed è pronto ad intraprendere il suo percorso di lavoro. Questo è solo l’inizio ma sono sicuro che questa Samb potrà dire la sua in questo campionato.