ASCOLI PICENO – I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno stanno intervenendo dalle ore 15 circa per un incendio che sta interessando le aree di vegetazione a ridosso della Circonvallazione Nord della città in località Bellavalle. L’incendio sta interessando una zona di interfaccia dove sono presenti anche abitazioni. Sul posto stanno operando 11 unità VF con il supporto di 4 mezzi autobotti e 3 mezzi 4×4; inoltre, sta operando anche un elicottero che effettua rifornimento idrico in un’apposita vasca posizionata in prossimità dello Stadio Comunale. Sul posto anche le forze dell’ordine.