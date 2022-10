TOLENTINO – Nel post-gara abbiamo intervistato anche i due calciatori Matteo Chinellato e Giacomo Massarotti. Di seguito le loro dichiarazioni di seguito.

Chinellato: “Il gol? È arrivato un bel cross di Murati, mi ha messo una bella palla. Sono contento della partita, volevamo vincere a tutti i costi e ce l’abbiamo fatta, abbiamo sofferto e siamo riusciti a portare a casa i tre punti, che era la cosa più importante oggi. Coppia d’attacco con Cardella? È giusto, quando una squadra ha ambizioni importanti l’organico dev’essere di livello alto: sappiamo di essere una squadra forte. Sono contento di oggi, ancora non sono al cento per cento perché sto ritrovando solo ora il ritmo partita. Dedico la doppietta a mia moglie Elena e ai miei compagni, ragazzi che danno l’anima. Il momento non era facile, venivamo da due sconfitte: dobbiamo continuare così. Può essere una svolta? Speriamo. Dobbiamo lavorare di squadra, come abbiamo fatto oggi”.

Massarotti: “Non siamo riusciti a raggiungere il risultato che volevamo, ora ci toccherà lavorare di più per cercare di migliorare le nostre lacune. Speriamo di rifarci domenica. L’approccio mentale? Forse non eravamo pronti fin da subito, ma ci siamo ricompattati tra primo e secondo tempo. Peccato per i due gol presi alla fine, non li meritavamo. Il mio gol? È stata una palla sul secondo palo, ho tirato ed è andata bene, spero di ripetermi altre volte”.