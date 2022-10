TOLENTINO – Dopo la vittoria odierna abbiamo intervistato anche i due mister Fabio Prosperi e Maurizio Mattoni. Di seguito le loro dichiarazioni.

Prosperi: “Conosco bene il modo di lavorare di mister Mattoni, e secondo me non eravamo ancora pronti per affrontarli in una certa maniera: perciò abbiamo preferito aspettare. I ragazzi in allenamento mi stanno veramente dando tanto, come applicazione e come attenzione. Devo dire la verità: neanche col Pineto a me i ragazzi erano dispiaciuti, almeno fino al 60’. È normale che una piazza come San Benedetto ti imponga delle pressioni diverse, mediaticamente, ma per fare il nostro mestiere devi darti pressione ogni giorno, altrimenti è un problema. Emili e Chinellato sono due giocatori che secondo me sono bravi e si danno veramente un gran da fare. La prestazione di Chinellato è stata buona a prescindere dai gol. La non convocazione di Angiulli è dovuta a problemi fisici o di altro genere? Credo che debba recuperare una condizione fisica migliore, è una semplice scelta perché ho bisogno di giocatori a posto fisicamente. La prestazione di Mauthe? Ha fatto una buona partita, ci mette grande impegno. Acunzo forse si è rotto il naso, ha messo la testa sul piede di un avversario per salvare un gol. Potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze. Dedico la vittoria a mia madre che domani compie gli anni”.

Mattoni: “Dobbiamo far tesoro di queste sconfitte perché il gruppo crescerà: siamo rimasti in gara dopo il gol di Emili e abbiamo pareggiato. Gli episodi ci hanno penalizzati, ma sono soddisfatto dei ragazzi che alleno: in quel che ho visto anche oggi ci sono dei risvolti positivi. Avevamo fuori Guglielmetti, ho dovuto studiare un assetto tattico diverso e nonostante tutto ciò accettiamo la sconfitta senza creare alibi”.