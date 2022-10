Porto d’Ascoli – Vastogirardi le pagelle. Napolano ottimo in regia, ma spreca malamente l’occasione del rigore.

Il Vastogirardi esegue pedissequamente lo schema per far aprire la squadra avversaria, ma il Porto d'Ascoli non ci casca e gli uomini di Ciampelli mantengono la posizione. Il gioco del Vastogirardi, annullato nella sua costruzione, diventa un'inutile melina, lasciando campo libero ai padroni di casa che però non riescono a concretizzare ed il pareggio risulta un po' stretto.