Note: Tolentino 24°, soleggiato. Campo in discrete condizioni. Tolentino in completo cremisi, Samb in tenuta bianca.

Angoli 5-3

Ammoniti Murati (34′ pt),

Espulsi

Marcatori: Emili (8′ pt)

FORMAZIONI

TOLENTINO: Moro, Lattanzi, Riberon, Stefoni, Adorni, Nagy, Massarotti, Marcelli, Vitiello, Alagia, Tizi.

A disposizione: Giorgi, Di Biagio, Rozzi, Giuli, Cicconetti, Salvatelli, Tankuljic, Nacciarriti, Moscati. Allenatore Maurizio Mosacati

SAMBENEDETTESE: Corsi, Murati, Conson, Lulli, Chinellato, Emili, Agostinone, Mauthe, Umile, Proia, Tassi.

A disposizione: Guerrieri, Bianchino, Vita, Luccarini, Feliz, Acunzio, Marras, Boti, Viscardi. Allenatore Fabio Prosperi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

8′ GOL DELLA SAMB: azione di ripartenza dei rossoblu, riceve Emili sulla sinistra al limite dell’area, rientra sul destro e calcia il pallone sotto l’incrocio, 0-1!

11′ OCCASIONE TOLENTINO: scambio tra Vitiello ed Alagia, con il numero 9 che va la tiro in porta, Corci blocca.

33′ OCCASIONE SAMB: Umile sulla sinistra va per l’azione personale, rientra sul destro e tira, sfiorando il palo. Azione molto simile al gol di Emili.

34′ Ammonito Murati per aver commesso un fallo.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45+1′ Arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce il primo tempo, Samb che conduce 0-1 con il gol di Emili.

SECONDO TEMPO

10′ Cambio per la Samb: esce Emili, dentro Vita.

13′ OCCASIONE TOLENTINO: Calcio di punizione sulla sinistra, va Vitiello al tiro, palla che passa attraverso la barriera e sibila il palo alla destra di Corci.

13′ Cambio del Tolentino: esce Marcelli per Tankuljic.

15′ Altra sostituzione per i rossoblu: Prosperi richiama Agostinone in panchina ed entra il neo-acquisto Acunzo.

16′ Sostituzione cremisi: esce Tizi, al suo posto Nacciarriti.

20′ Cambio per gli ospiti: esce Umile per l’ingresso di Feliz.

22′ OCCASIONE SAMB: ottimo scambio nello stretto tra Feliz e Vita, con quest’ultimo che entra in area di rigore, conclude verso la porta ma il tiro è centrale e facile preda per Moro. Occasione sprecata.

27′ GOL DEL TOLENTINO: possesso palla per i cremisi, pallone sulla sinistra per Alagia che crossa sul secondo palo dove trova Massarotti che conclude di prima intenzione al volo sul secondo palo e fa 1-1.

28′ OCCASIONE TOLENTINO: Corsi esce dalla propria area per allontanare il pallone e a porta sguarnita Lattanzi prova il pallonetto che finisce a lato. Rossoblu che si salvano.

32′ Cambio cremisi: esce Lattanzi per Giuli.

33′ RADDOPPIO SAMB: ottima discesa di Feliz sulla destra che crossa sul primo palo e trova la deviazione vincente di Chinellato che deposita in rete, 1-2.

36′ Ammonito Corci per perdita di tempo.

37′ GOL ANNULLATO AL TOLENTINO: Alagia dalla destra mette ancora un altro pallone in mezzo tagliato per il colpo di testa di Vitiello che deposita in rete. Ma la bandierina del guardalinee è alzata, rete irregolare.

40′ Sostituzione per mister Mattoni: esce Riberon, dentro Moscati.

41′ Ammonito Chinellato per aver contrastato il rinvio di Moro.

44′ OCCASIONE TOLENTINO: cross dalla destra con l’esterno sinistro di Tankuljic per il colpo di testa di Moscati che finisce al lato.

45′ L’arbitro assegna quattro minuti di recupero.

45+1′ Ammonito Vitiello, fallo pericoloso in area della Samb ai danni di Acunzo.

45+2′ Sostituzione per i padroni di casa: esce Nagy e al suo posto entra Cicconetti.

45+2′ Cambio per mister Prosperi: esce Acunzo per Viscardi.

45+3′ TRIS DELLA SAMB: ripartenza per i rossoblu sulla destra con Murati che pennella sul secondo palo un pallone ottimo sulla testa di Chinellato che trova la rete, 1-3.