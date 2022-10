SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Porto d’Ascoli-Vastogirardi, match valido per la 7a giornata di Serie D Girone F.

NOTE

Giornata di sole a San Benedetto, terreno in buone condizioni. Pda in casacca orange, ospiti in maglia blu con inserti gialli.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Petrini (01, 75′ Spagna), Pasqualini, Sensi, Fall, Napolano (52′ Verdesi ’02), Battista (90′ Clerici), Pacchioli (04), Rovinelli (02), D’Alessandro, Pietropaolo (03). All. Ciampelli. A disp. Finori, Caprioli, Passalacqua, Verdesi, Rossi, Evangelisti, Clerici, Tortoioli, Spagna.

VASTOGIRARDI (4-4-2): Petriccioni (02), Canale (04, 78′ Panaro), Gallo (01), Gargiulo, Ruggieri, Tomas, Fiori (03, 65′ Iacullo), Antongiovanni (65′ Makni), Lorusso (85′ Bentos), Calemme (60′ Modesti), Hernandez. All. Coletti. A disp. Piga, Modesti, Sciarretta, Panaro, Maione, Mocanu, Iacullo, Bentos, Makni.

ANGOLI

3-1

AMMONITI

Fall (P) Fiori (V) Pietropaolo (P) D’Alessandro (P) Spagna (P)

ESPULSI

Gargiulo (V)

CRONACA

PRIMO TEMPO

8′ Prima azione della partita, fino ad ora bloccata. Calemme prova l’incursione in area ma Sensi lo chiude al momento del tiro proteggendo la porta di Testa.

11′ Vastogirardi che mantiene il possesso della sfera, ma gli orange si chiudono bene per il momento e rendono sterile alla manovra gialloblu.

13′ Punizione da ottima posizione guadagnata da Napolano, due passi fuori dall’area di rigore. Se ne incarica lo stesso capitano. Barriera.

15′ Buona discesa di Pasqualini sulla sinistra e primo corner guadagnato dai padroni di casa.

16′ D’ALESSANDRO ALTO DI POCO: sul corner Napolano pesca sul secondo palo D’Alessandro che incontrastato mette alto sulla traversa.

19′ Tiro dai 30 metri di Antongiovanni, Testa blocca senza problemi.

26′ Cross di Canale dalla destra, che diventa involontariamente quasi un tiro in porta. Testa controlla la sfera che esce sul fondo.

30′ Gol annullato a Fall per fuorigioco. Non protesta nemmeno l’attaccante senegalese che probabilmente sa di essere scattato oltre la linea gialloblu.

34′ PALO DI BATTISTA: gran destro a giro del numero 11 che colpisce in pieno il palo alla sinistra di Petriccione che era rimasto di sasso.

35′ Ammonito Fall per un fallo in attacco su Ruggeri, giallo forse eccessivo in quella zona di campo.

40′ Altro palo di Battista, stavolta nato da un cross indirizzato verso Fall sul quale il senegalese non è riuscito ad impattare la sfera.

42′ RIGORE PER IL PDA: Battista si invola sulla corsia di sinistra, Gargiulo lo stende e l’arbitro non può far altro che assegnare il penalty.

43′ FUORI. Napolano apre il piatto destro ma mette fuori il rigore. Petriccione aveva intuito l’angolo. Si resta sullo 0-0.

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: gran prova del Pda che colpisce due pali, si vede annullare una rete e sbaglia un rigore. E’ mancato solo il gol.

SECONDO TEMPO

45′ Inizia la ripresa, con i medesimi 22 in campo.

47′ Bel movimento di Pacchioli che arriva sul fondo a crossare, il pallone è ben respinto dalla difesa gialloblu.

50′ Punizione per il Pda dall’out di sinistra, Napolano mette in mezzo ma c’è fallo in attacco di D’Alessandro.

52′ Fuori Napolano, dentro Verdesi. Ciampelli abbraccia e rincuora il capitano dopo l’errore dal dischetto.

55′ Azione insistita del Vastogirardi sulla sinistra, Gallo crossa ma Sensi devia verso Testa che blocca la sfera. Ha rischiato l’autogol.

60′ ESPULSO GARGIULO: Battista si invola verso la porta lanciato in contropiede, Gargiulo lo fa cadere tirandogli la maglietta alle porte dell’area di rigore. Per l’arbitro è chiara occasione da gol e dunque rosso diretto.

61′ Sulla punizione seguente, Battista mette alto. Era una buona occasione.

70′ Contropiede Vastogirardi, Gallo si fa 50 metri palla al piede con nessuno che lo ferma, poi calcia dal limite sull’esterno della rete.

74′ Mancino alto di Pietropaolo dal limite.

76′ GRANDE OCCASIONE PER SENSI: sugli sviluppi di un corner Battista mette in mezzo per il numero 6, che di testa mette sul fondo di un nulla. Altra occasione per l’1-0 mancata.

77′ Fuori Petrini per Spagna nel Pda, Ciampelli si gioca il tutto per tutto con gli avversari in 10.

78′ Ci riprova Pietropaolo, stavolta prende lo specchio ma la conclusione è centrale e il portiere blocca.

81′ Angolo per il Pda, Battista mette sul primo palo ma c’è fallo in attacco di Fall.

85′ Angolo Vastogirardi, Modesti stacca ma Testa ci mette i guanti e alza sulla traversa.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero, il Pda prova a scardinare la retroguardia avversaria con una fitta rete di passaggi.

90’+2 Clerici prova a gestire il contropiede ma porta troppo palla e si fa recuperare.

90’+4 Finisce qui, il Pda non sfrutta mezz’ora di superiorità numerica, col Vastogirardi finisce a reti bianche.