ALBA ADRIATICA – Prosegue senza soluzione di continuità l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire la sicurezza dei cittadini nella Val Vibrata.

“Nella notte tra Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio che ha visto il simultaneo impiego di numerose pattuglie.

Durante il servizio sono state controllate circa cento persone ed una cinquantina di autoveicoli.

A Martinsicuro, nel corso dei controlli della “movida”, è stato controllato e perquisito un giovane che, all’uscita da un locale, vedendosi davanti una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. Lo stesso è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish ed è stato quindi denunciato all’A.G. di Teramo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Ad Alba Adriatica i militari della locale Stazione Carabinieri, intervenuti presso un locale per sedare una lite, hanno perquisito due giovani avventori trovandoli in possesso di due coltelli a serramanico. Gli stessi sono stati quindi denunciati per porto abusivo di arma da taglio ed i coltelli sono stati sequestrati.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale lungo la SS. 16, nel Comune di Alba Adriatica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato tre persone.

Un automobilista è stato sorpreso alla guida della sua auto sebbene la patente gli fosse stata ritirata da circa un anno. Per lui è scattato il deferimento per guida senza patente ed il sequestro dell’auto.

Un altro automobilista è stato sorpreso alla guida con un tasso alcoolemico superiore al consentito. Per lui è scattata la denuncia per “guida in stato di ebbrezza” ed il ritiro della patente di guida.

In fine gli stessi militari hanno sottoposto a controllo un pregiudicato albanese. Attraverso accertamento alla Banca Dati Forze di Polizia il predetto è risultato essere sottoposto a Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Alba Adriatica per anni tre, emesso dal Questore di Teramo lo scorso anno. Il predetto è stato quindi allontanato dal Comune di Alba Adriatica e denunciati all’A.G. di Teramo”.