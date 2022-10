SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seduta di rifinitura per i rossoblu in vista della gara contro il Tolentino in programma per domenica 16 ottobre alle ore 15 preso lo Stadio Della Vittoria di Tolentino. Di seguito le dichiarazioni di mister Fabio Prosperi.

Prosperi: “I ragazzi stanno rispondendo bene alle sollecitazioni, si stanno impegnando e sono soddisfatto di questo. Tolentino? È una squadra giovane e gioca ad alti ritmi, sarà necessario affrontarli con grande rispetto e attenzione. Infermeria? Alcuni giocatori hanno riscontrato dei problemi fisici in settimana e li valuteremo domani”.