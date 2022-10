SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Samb Calcio a 5 straripante esordisce nel migliore dei modi di fronte al proprio pubblico, sgretolando le difese di una buona Tribalcio Picena andando a vincere per 14-2.

Match indirizzato sui binari giusti fin da subito da Mindoli e compagni, che hanno sempre giocato un calcio propositivo e votato ad un offensiva costante e martellante nei confronti dell’avversario.

Il risultato finale non è mai parso in bilico, grazie ad un sontuoso Mindoli, autore di ben 5 reti, e all’ottima prestazione corale di tutti i ragazzi rossoblu, espressa al meglio grazie alle doppiette di Castelli, Bastianelli e Fusco e alle reti di Nava, Ulissi e De Carolis, giunto alla rete dopo aver colpito 3 legni.

L’unico neo è rappresentato dal cartellino rosso sventolato in faccia a Bastianelli, reo di aver atterrato un avversario appena fuori dell’area presidiata da Capriotti, interrompendo per l’arbitro una chiara azione da gol.

Poco male, resta l’ottima prestazione e la conquista di 3 punti che significano punteggio pieno per la Samb Calcio a 5, ora in testa alla classifica con 6 punti, 24 gol realizzati e solo 4 subiti.

Archiviato il risultato di questa sera, la testa ora va all’impegno di venerdì 21 ottobre, che vedrà i rossoblu impegnati sull’insidioso campo di Porto San Giorgio, casa della matricola Frog’s Club Sport.

Di seguito le nostre interviste al Presidente Alessio Collini e il mister Davide Michetti.

Collini: “È stata allestita una rosa di due categorie superiori e questo ci permette di vincere le partite agevolmente e con ampio margine. Noi siamo la Sambenedettese, abbiamo un blasone da difendere, rappresentiamo la città più bella ed importante delle Marche e quindi siamo obbligati a vincere con la consapevolezza di dover raggiungere la Serie C2 ad ogni costo. – afferma il presidente rossoblu. – “Sono abbastanza soddisfatto di quanto visto fino ad ora. I ragazzi lavorano con costanza ed impegno tutta la settimana sotto la supervisione del mister, a cui ho chiesto di migliorare la fase difensiva. Per me quattro gol subiti in due partite sono troppi, ma sono sicuro che miglioreremo anche lì. Prossima gara? Andremo a San Giorgio a vincere. Il Frog gioca in un campo dalle piccole dimensioni il che agevola la nostra squadra. Sarà importante chiudere la gara il prima possibile in modo da poter iniziare il turnover e far riposare il più possibile i ragazzi visto l’impegno di Coppa di lunedì 24 ottobre”. – conclude.