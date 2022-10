SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Samb Calcio a 5 straripante esordisce nel migliore dei modi di fronte al proprio pubblico, sgretolando le difese di una buona Tribalcio Picena andando a vincere per 14-2.

Match indirizzato sui binari giusti fin da subito da Mindoli e compagni, che hanno sempre giocato un calcio propositivo e votato ad un offensiva costante e martellante nei confronti dell’avversario.

Il risultato finale non è mai parso in bilico, grazie ad un sontuoso Mindoli, autore di ben 5 reti, e all’ottima prestazione corale di tutti i ragazzi rossoblu, espressa al meglio grazie alle doppiette di Castelli, Bastianelli e Fusco e alle reti di Nava, Ulissi e De Carolis, giunto alla rete dopo aver colpito 3 legni.

L’unico neo è rappresentato dal cartellino rosso sventolato in faccia a Bastianelli, reo di aver atterrato un avversario appena fuori dell’area presidiata da Capriotti, interrompendo per l’arbitro una chiara azione da gol.

Poco male, resta l’ottima prestazione e la conquista di 3 punti che significano punteggio pieno per la Samb Calcio a 5, ora in testa alla classifica con 6 punti, 24 gol realizzati e solo 4 subiti.

Archiviato il risultato di questa sera, la testa ora va all’impegno di venerdì 21 ottobre, che vedrà i rossoblu impegnati sull’insidioso campo di Porto San Giorgio, casa della matricola Frog’s Club Sport.

Di seguito le nostre interviste al Presidente Alessio Collini e il mister Davide Michetti.

Collini: “È stata allestita una rosa di due categorie superiori e questo ci permette di vincere le partite agevolmente e con ampio margine. Noi siamo la Sambenedettese, abbiamo un blasone da difendere, rappresentiamo la città più bella ed importante delle Marche e quindi siamo obbligati a vincere con la consapevolezza di dover raggiungere la Serie C2 ad ogni costo. – afferma il presidente rossoblu. – “Sono abbastanza soddisfatto di quanto visto fino ad ora. I ragazzi lavorano con costanza ed impegno tutta la settimana sotto la supervisione del mister, a cui ho chiesto di migliorare la fase difensiva. Per me quattro gol subiti in due partite sono troppi, ma sono sicuro che miglioreremo anche lì. Prossima gara? Andremo a San Giorgio a vincere. Il Frog gioca in un campo dalle piccole dimensioni il che agevola la nostra squadra. Sarà importante chiudere la gara il prima possibile in modo da poter iniziare il turnover e far riposare il più possibile i ragazzi visto l’impegno di Coppa di lunedì 24 ottobre”. – conclude.

Michetti: “Questa squadra anche se è composta da giocatori esperti è certamente in continua crescita. Siamo agli inizi e quindi stiamo creando quella intesa che poi ci servirà per affrontare gli impegni che determineranno il campionato”. – afferma il tecnico rossoblu. – “La gara è stata messa subito in discesa grazie appunto alla forza della nostra squadra. Abbiamo grandi individualità che poi nell’insieme creano belle vittorie. Tutti sono stati all altezza delle aspettative. Espulsione di Bastianelli? Purtroppo, dopo aver rivisto le immagini, è chiaramente un errore dell’arbitro. Non facciamo drammi però, il presidente mi ha messo a disposizione un roster capace di affrontare delle gare anche con importanti assenze. Mindoli? Gianpiero, nonché il nostro capitano. Fiore all’occhiello dei nostri acquisti è il cervello tecnico e tattico del nostro gioco. Tutti vorrebbero averlo, anche in categorie nazionali. Io, al mio secondo anno da allenatore non posso che essere contento di averlo. Frog’s Club Sport? Avremo una settimana per preparare la gara e la prepareremo per riuscire a portare a casa una vittoria. Non li conosco come squadra ma, come detto prima, faremo il massimo per portare a casa la vittoria”. – conclude il tecnico.