CUPRA MARITTIMA – L’Amministrazione Comunale ha indetto per il giorno 20 ottobre alle ore 17 presso la Sala Consiliare sita al 2° piano del Plesso Comunale, l’estrazione a sorte dei beneficiari che hanno fatto richiesta di assegnazione loculo entro il termine stabilito dal Bando pubblicato in data 17/02/2022.

A seguito dell’estrazione i richiedenti saranno ricontattati telefonicamente (in ordine di estrazione a gruppi di 10 persone alla volta) per la scelta e l’assegnazione in concessione dei loculi cimiteriali e in tale sede verranno fornite tutte le indicazioni per il pagamento del canone di concessione. L’assegnatario potrà recarsi in Comune nel giorno e orario comunicato anche tramite familiare o persona munita di apposita delega; in caso di impossibilità ad essere presente nel giorno della convocazione, sarà ricontattato nel successivo turno.

Per qualsiasi informazione contattare il funzionario incaricato sig.ra Ascani Melissa tel. 0735/776707, e-mail sociali@comune,cupra-marittima.ap.it.

Per leggere l’avviso integrale clicca qui.