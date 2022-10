GROTTAMMARE – Il Comune ha emesso un avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale, finalizzato al conferimento di incarichi nell’interesse dell’Ente.

In particolare, i servizi che potrebbero essere richiesti riguardano il patrocinio, la consulenza, il supporto tecnico-legale. Le istanze vanno presentate entro il 31 ottobre.

L’elenco pubblico è unico, ma suddiviso in sezioni indicanti il nominativo del professionista, la sezione di iscrizione ed il foro di competenza. Le sezioni sono distinte per tipologie di contenzioso: amministrativo, civile, giuslavoristico, penale, tributario e contabile e nelle materie urbanistica, ambientale, societaria, appalti e lavori pubblici, fallimentare, altre sezioni. L’inserimento nelle diverse sezioni dell’elenco avviene su richiesta del professionista.

Per poter essere iscritti nell’elenco comunale, i professionisti devono possedere i seguenti requisiti: abilitazione al patrocinio legale; comprovata esperienza professionale, di durata di almeno 5 anni, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, in almeno una delle tipologie del contenzioso in cui è suddiviso l’elenco; capacità a contrarre con la P.A, ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; assenza di condanne penali per delitto doloso; assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense; assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell’interesse dell’Ente.

La modulistica e ulteriori dettagli sono disponibili qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/documenti/avviso-pubblico-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-avvocati-ai-fini-del-conferimento-di-incarichi-legali/