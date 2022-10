ARQUATA DEL TRONTO – AGGIORNAMENTO, 14 OTTOBRE: Del ragazzo, uscito per raccogliere funghi e castagne martedì scorso, tuttora non si hanno notizie. Le ricerche proseguono, ma del giovane non c’è traccia.

AGGIORNAMENTO: I Vigili del Fuoco stanno intervenendo con squadre di ricerca supportate da Unità Cinofile, droni e un elicottero. Inoltre è stato attivato, per coordinare le complesse operazioni di ricerca, un AF/UCL (unità di comando locale) posizionato in prossimità dell’area di intervento. Le operazioni sono rese difficili dalla zona particolarmente impervia.

Sul posto anche soccorso alpino e forze dell’ordine.

Si sono perse le tracce di un 27enne di San Benedetto, scomparso nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio di Arquata del Tronto. Il ragazzo, giunto nella frazione di Faete, ha improvvisamente smesso di rispondere alle chiamate dei propri familiari, i quali hanno dato l’allarme. Le ricerche del giovane sono condotte dai Carabinieri di Ascoli e di Arquata, oltre ai Vigili del Fuoco di Ascoli. I pompieri hanno trovato l’auto del 27enne. Le operazioni sono tuttora in corso.