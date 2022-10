PEDASO- Ai nastri di partenza lo spettacolo comico “CabaretShow“, a cura dell’associazione grottammarese Artistic Picenum e patrocinato dal comune di Pedaso, che andrà in scena sabato 29 ottobre al cineteatro di Pedaso.

Ospite d’onore sarà Emanuela Aureli, volto storico Rai, attuale coach nello spettacolo Tale e quale show e nel cast del programma quotidiano I fatti vostri. Attrice e imitatrice, la Aureli ha dato voce e volto, attraverso esilaranti gag, a tanti personaggi noti della televisione italiana.

Lo spettacolo sarà condotto dalla show girl Paulina Pieprzka e vedrà un intervallo coreografico di Amar Shahin. Ad aprirlo sarà il comico marchigiano per eccellenza, Piero Massimo Macchini.

Per prenotazioni: Merceria il Cigno di Grottammare ( 347 5406630) e Cartolibreria Camillettis di Pedaso

( 0734 932362).

Continua parallelamente l’attività itinerante dell’ Artistic Picenum nel mondo del cortometraggio sociale, con un doppio appuntamento romano. Domenica 16 ottobre l’associazione sarà ospite, insieme a Daria Morelli e a Vincenzo Palazzo, al Vision Film Festival condotto da Barbara Perisse e Fabrizio Fazio, al cinema Don Bosco, mentre sabato 21 ottobre, nella giornata dedicata alla critica, sarà al celebre festival del cinema di Roma, presso l’ auditorium Parco della Musica.

“Nostra Mission è da sempre quella della diversificazione artistica nei generi e nelle forme, affiancando le manifestazioni classiche teatrali ad opere digitali, con l’ausilio dei neo linguaggi della comunicazione. Si deve avere il coraggio di puntare ad un associazionismo 4.0, frutto di idee corali, con volti e contenuti veramente innovativi, al passo con i tempi e nel segno della sostenibilità. Pensiamo, ad esempio, alle immagini di Grottammare che, grazie al corto Anna, nel sito di Rai Cinema, hanno varcato la simbolica soglia delle 100.000 visualizzazioni, espressione di un lavoro cineasta svolto a costo zero nella perla dell’adriatico e diffuso a livello internazionale. Le potenzialità del web sono immense e si avvicinano con maggiore armonia ai nuovi gusti del follower, che si ha il dovere di intercettare; in tal senso siamo già al lavoro per delle imminenti iniziative che sveleremo nelle prossime settimane, al fianco di personaggi celebri dello star system italiano- ha dichiarato il presidente Giuseppe Cameli.