GIULIANOVA – I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno intensificato i controlli sul territorio, con lo scopo di prevenire reati in particolare contro il patrimonio. Segue il comunicato dell'Arma:

«I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno intensificato i controlli del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati in genere ma in particolare quelli contro il patrimonio. Il territorio è stato setacciato dai Carabinieri al fine di rilevare la presenza di persone sospette. La finalità principale del servizio è stata di tipo preventiva infatti sono stati: controllati oltre 100 mezzi; identificati circa 150 persone; ispezionati vari esercizi pubblici e commerciali; controllati vari soggetti posti agli arresti domiciliari ovvero a misure restrittive della libertà personale. Nonostante la finalità preventiva del servizio non è venuta meno l’opera repressiva dei Carabinieri infatti si è proceduto:

Al doppio arresto di un uomo nel giro di poche ore; il primo per tentato furto, infatti i Carabinieri lo hanno bloccato subito dopo aver forzato la finestra di una abitazione. Posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione se ne allontanava ma veniva ripreso dai militari e arrestato per evasione;

Alla denuncia di un uomo per furto, infatti lo stesso si era appropriato di una banconota da 50 euro prelevata da una borsetta che era sul sedile di un’auto in sosta;

Ad un’altra denuncia di un soggetto sempre per furto di euro 1.100 che aveva prelevato da un registratore di cassa di un esercizio commerciale;

Alla denuncia di due soggetti per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, infatti i due avevano utilizzato per degli acquisti ammontanti a euro 1.200 delle carte di credito provento di furto in delle abitazioni della zona;

A denunciare due soggetti gravati da precedenti penali e di polizia per delitti contro il patrimonio, perché non ottemperanti al Foglio di Via Obbligatorio per il territorio della Compagnia di Giulianova;

A denunciare altro soggetto per guida senza patente perché mai conseguita. Lo stesso, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, veniva bloccato dai Carabinieri mentre era a bordo della sua autovettura che a velocità ridotta si aggirava in una zona residenziale;

Alla denuncia per guida in stato di ebbrezza di un uomo che alla guida della propria auto perdeva il controllo e andava a collidere contro il muretto di una abitazione danneggiando il tubo che distribuisce nella zona il Gas metano. Sottoposto a rilievi del caso con apparato etilometro veniva trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Tali servizi continueranno senza sosta al fine di prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio, saranno effettuati dai Carabinieri delle Stazioni e del Radiomobile della Compagnia di Giulianova e saranno integrati con militari in abiti civili».