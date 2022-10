SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’obiettivo del Porto d’Ascoli è uno solo e chiaro.

Voltare pagina e togliersi nel minor tempo possibile di dosso le scorie del quarto d’ora terribile di Piedimonte Matese, in cui si è passati dallo 0-1 di Passalacqua al 4-1 dei nero verdi, ancora a secco di vittorie fino a quel momento.

Gli uomini di Ciampelli sono dunque chiamati a dimostrare che la solidità difensiva dimostrata fino al 70′ di domenica scorsa, è ancora nelle loro corde e che il poker subito si tratta solo di una caduta normalissima nell’arco di una stagione.

Ma veniamo al Vastogirardi: i gialloblu, attualmente si trovano al secondo posto dopo una grande partenza, a una sola lunghezza (frutto di una penalizzazione) dalla capolista Avezzano.

I 12 punti sono frutto delle vittorie pesantissime contro Notaresco, Nuova Florida, Tolentino e, l’ultima in ordine di tempo, Trastevere. Con 10 gol fatti, rappresentano il 4° miglior attacco del girone (nonostante quest’anno non possano contare sulle reti del bomber guida, ceduto), mentre i gol subiti (5) sono gli stessi del Porto d’Ascoli.

A poche dalla sfida proprio col Porto d’Ascoli, è stato ufficializzato un nuovo colpo che andrà a rinforzare il pacchetto under a disposizione di mister Coletti.

Diamo il benvenuto al 2001 Nabil Makni, ex settore giovanile del Chievo Verona. Dopo il fallimento della società si trasferisce nella Serie A libica, dove gioca con l’Ittihadsc, per poi andare in Tunisia alla corte dell’etoille du Sahel. Ora questa giovane promessa è pronta per ricominciare in Italia e rilanciarsi nei campionati europei.

Questa la probabile formazione dei gialloblu: Petriccione, Canale, Gallo, Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori, Iacullo, Lorusso, Calemme, Hernández.

La passata stagione al Riviera finì 3-2 per gli uomini di Ciampelli, al termine di una gara pazza risolta dal gran gol di Verdesi e alla doppietta di Napolano. Anche al ritorno, non mancarono le emozioni: 2-2 sotto al diluvio col gol di Sensi in extremis che riusciva a rimontarla all’ultimo respiro. Lo spettacolo, quando si affrontano queste due squadre, stando ai precedenti, non manca, quindi ci sono tutti i presupposti per assistere ad una bella domenica di calcio.