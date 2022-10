ANCONA – Dopo una lunga indagine, è stato infine arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 27enne di origini albanesi, privo di permesso di soggiorno valido, trovato dalla Polizia di Ancona in possesso di 141 involucri di cocaina purissima, contenenti un etto e 25 grammi di sostanza. Al giovane sono stati inoltre trovati anche 1800 euro in contanti, da ritenersi frutto dell’attività illecita. L’uomo aveva messo a dura prova le capacità investigative degli Agenti, poiché da tempo risultava imprendibile per le modalità di spaccio.

Il giovane era solito noleggiare autovetture in tutta Italia per evitare di essere rintracciato, sistemandosi occasionalmente all’interno di B&B e residence della Provincia. Lo spacciatore è stato tradito da una Fiat 500, presa a noleggio dal 27enne nella zona di Roma. L’auto, che aveva già destato sospetti, è stata poi fermata a Marina di Montemarciano: da lì hanno avuto inizio le perquisizioni. Tracciando i movimenti della vettura, gli agenti hanno scoperto anche il residence in cui il ragazzo stava soggiornando.