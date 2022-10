MONTEFIORE DELL’ASO – Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Montefiore è lieto di presentare la Castagnata in Piazza edizione 2022.

Nei giorni 21, 22 e 23 Ottobre, in tutto il percorso che da Piazza Antognozzi ci accompagna in Piazza della Repubblica e piazzale Risorgimento si torna a gustare uno dei frutti di stagione più amati: la castagna.

Come sempre, intrattenimento, musica e laboratori per bambini, la faranno da padrone e anche per questa edizione le novità saranno tantissime.

In primis, la collaborazione con i ragazzi del Collettivo Ventisette che nella serata del 21 ottobre, presso il Belvedere de Carolis, intratterranno giovani (e meno giovani) con musica, castagne, vin brulè e alcune specialità proposte dalle attività del posto.

Il 22 e 23 ottobre, poi si entrerà nel vivo.

