PESARO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 02.30 circa a Pesaro, lungo Strada Cerreto, per l’incendio di un capanno adibito a rimessaggio di attrezzature agricole. L’incendio ha coinvolto, all’interno del capanno che si estendeva per circa 60 mq, due trattori agricoli, un motocoltivatore ed attrezzi vari. La squadra di Pesaro, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.