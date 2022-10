SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al termine di una settimana di lavoro intenso, la squadra rossoblu si è concentrata sulla rifinitura del venerdì in vista della gara contro Sutor Basket Montegranaro, sfida fondamentale per potersi rilanciare dopo le due sconfitte. Dopo la seduta odierna, ecco le dichiarazioni di Coach Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Con Montegranaro mi aspetto una reazione dal punto di vista emotivo e dalla voglia di non mollare. Il lavoro in palestra procede regolarmente. Come sempre si va in campo per vincere, ci aspetta una gara dura contro una squadra imbattuta e davanti ad un pubblico numeroso. La partita contro Pesaro l’abbiamo ormai archiviata. Se si perde in questo modo la responsabilità è mia, non sono stato in grado di trasmettere alla squadra le giuste motivazioni. Caloia? Farà ulteriori esami specialistici nella giornata di domani, per il momento non è ancora possibile una prognosi definitiva”.