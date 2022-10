SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel corso della mattinata dell’11 ottobre u.s. la Volante del Commissariato di San Benedetto del Tronto interveniva in Via Secondo Moretti per una segnalazione di un uomo che molestava una donna. Sul posto gli Operatori provvedevano ad identificare il cittadino che era impegnato a discutere con la propria ex compagna. L’uomo, che risultava essere pluripregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura di Porto D’Ascoli tentava di sottrarsi al controllo della Polizia cercando di scappare ma veniva prontamente bloccato dagli agenti. Durante le fasi del fermo, il giovane opponeva resistenza attiva agli agenti, insultandoli e, nel tentativo di garantirsi la fuga e sottrarsi all’arresto, colpiva con dei calci un operatore di Polizia, che doveva ricorrere successivamente alle cure dei sanitari. Alla luce di ciò gli operanti procedevano all’ arresto del soggetto, in ragione del fatto che veniva colto nella flagranza di commettere diversi reati fra i quali: evasione, resistenza e violenza a P.Ufficiale. Lo stesso veniva quindi sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa della prevista udienza di convalida.