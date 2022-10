SAN BENEDETTO – Non è la prima volta che Riviera Oggi, stavolta con la trasmissione Punto. E a Capo, lancia input su problemi scottanti che riguardano la città di San Benedetto del Tronto. Fatti concreti che probabilmente (anzi, quasi sicuramente) sarebbero rimasti nei cassetti di giornali o sedicenti tali.

Da muti come pesci a ‘nostri collaboratori’ quando, protagonista Picenambiente, noi abbiamo resi pubblici su “Punto. E a capo” alcuni interessanti scambi di lettere e documenti – aventi peraltro interesse pubblico – tra funzionari, uffici legali e procura. Scambi che sarebbero altrimenti rimasti ignorati.

Teniamo a dirlo perché, se qualcuno tra ieri e oggi ha letto soltanto altri giornali (ci sta) senza aver visto e ascoltato l’incontro sulla nostra Web Tv con Giorgio De Vecchis, potrebbe pensare che, finalmente, certe testate abbiano avuto stavolta una botta di coraggio e spiegato ai lettori come stanno veramente le cose nella diatriba tra Comune-Picenambiente-Funzionari, ora nel mirino (forse) della Procura di Ascoli Piceno.

Come dire? Primo perché non è la prima volta che accade, secondo perché certe coincidenze pesano, terzo perché la mancanza di coraggio di certe testate, da sempre o quasi, più a difesa/tutela del potere e dei poteri che non dei cittadini, può ormai ritenersi enemica.