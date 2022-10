PORTO SANT’ELPIDIO – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 ottobre, le Forze dell’Ordine sono intervenute in Porto Sant’Elpidio per la segnalazione di un appartamento occupato abusivamente da alcuni extracomunitari. Gli Agenti di Polizia, unitamente a personale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e coadiuvati da un cane antidroga intervenivano, quindi, presso un complesso residenziale composto da 4 palazzine e riuscivano ad individuare l’appartamento in questione, in quanto presentava il vetro di una finestra infranto. Facevano ingresso nell’immobile e approfittando del fattore sorpresa, procedevano con abilità a sorprendere tre giovani nordafricani, bloccandoli proprio mentre cercavano di scappare da una finestra. Tentativo che sarebbe comunque risultato infruttuoso, in quanto l’edificio era stato circondato dagli operatori.

La perquisizione dell’appartamento dava esito positivo, in quanto veniva rinvenuta, occultata, una modica quantità di sostanza stupefacente, ma soprattutto un quantitativo di 400 grammi di mannite, sostanza notoriamente utilizzata per “tagliare” la droga che si intende porre in vendita sul mercato. A conferma dell’illecita attività vi era anche il rinvenimento per terra di un bilancino di precisione.

Ad uno dei tre soggetti, occupanti abusivi, veniva, peraltro, notificato il provvedimento di Avviso Orale emesso dal Questore di Fermo, trattandosi di persona stabilmente dedita alla commissione di reati, con il fine di esortare l’uomo a cambiare condotta di vita, pena la futura irrogazione di misure più severe.

I tre soggetti nordafricani venivano, quindi, accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per gli atti amministrativi a loro carico.