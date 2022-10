ANCONA – Paura per una 67enne di Ancona, vittima di un brutto incidente questa mattina in via Albertini, nella frazione Baraccola: la donna ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, e uscendo di strada ha colpito un albero. La Panda ha terminato la sua corsa contro le reti di recinzione, che hanno impedito alla vettura di piombare nel vicino canale prosciugato. La conducente è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, e subito soccorsa dall’ambulanza della Croce Gialla: portata in ospedale in codice rosso precauzionale, è rimasta sempre cosciente. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi dell’incidente.