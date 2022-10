ANCONA – È stata accertata per la prima volta nelle Marche la presenza di Cerberus, nome attribuito dai media a una nuova sottovariante di Omicron, la BA.2.75, già diffusa in altre regioni italiane. I primi tre casi nella nostra Regione sono stati riscontrati dal recente sequenziamento del genoma virale sui tamponi positivi, svolto nel laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona diretto dal Prof. Stefano Menzo, in prima linea nel monitoraggio dell’epidemia da Coronavirus nelle Marche. Gli altri casi esaminati riguardano sempre sotto-sotto-varianti di BA.5, ovvero la diffusissima Omicron 5. I sintomi di Cerberus, secondo i primi studi, non dovrebbero presentare grosse differenze rispetto a quelli di Omicron 5.