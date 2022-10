CARPI – En plein di vittorie per l’Under 20 dell’Handball Club Monteprandone. Il primo concentramento della Youth League, che si è tenuto a Carpi, è da incorniciare per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio. Battuti, nell’ordine, Chiaravalle (50-27), Cassa Rurale Pontinia (48-30) e Secchia Rubiera (37-28).

I monteprandonesi, inseriti nel girone C, ora guidano la classifica a quota 6 insieme ai padroni di casa del Carpi. Bilancio da 135 gol fatti e 85 subiti per l’HC, di nuovo in campo per il secondo concentramento a dicembre, stavolta però a Camerano: il 22 la sfida con Carpi, il 23 quella contro la squadra locale.

Di seguito riportiamo i marcatori delle prime tre partite di Youth League.

Chiaravalle-HC Monteprandone 27-50 (p.t. 12-28)

CHIARAVALLE: Agostinelli, Aquili, Battistelli 1, Biondi 4, Capatina 2, Ciociola, Gambella, Giordani 7, Mandolini 1, Manfredi 4, Montesi 2, Pisano 3, Salmonti 3, Tommasi. All: Nando Nocelli.

MONTEPRANDONE: Capocasa, Forlini 5, Vagnoni 5, Salladini Mirko 4, Evangelista 7, Khouaja 2, Di Girolamo 3, Balmus 3, De Angelis, D’Andrea, Tritto 4, Simonetti 6, Salladini Moreno 11, Cela. All: Andrea Vultaggio.

HC Monteprandone-Cassa Rurale Pontinia 48-30 (p.t. 24-10)

MONTEPRANDONE: Capocasa, Forlini 6, Vagnoni 1, Salladini Mirko 1, Evangelista 6, Khouaja 5, Di Girolamo 8, Balmus 5, De Angelis, D’Andrea, Tritto, Simonetti 6, Salladini Moreno 10, Cela. All: Andrea Vultaggio.

PONTINIA: Cifra, Bottoni, Singh 6, Golinelli 9, Varela, Milani, Fiorin, Osuamadi S. 2, Codreanu, Castagnino 2, Feudo 2, Osuamadi A. 2, Boschetto 7. All: Learco Giovannangeli.

Secchia Rubiera-HC Monteprandone 28-37 (p.t. 12-23)

SECCHIA RUBIERA: D’Agata, Gilbertini 5, Canelli 3, Forino 3, Borsari, Boni 2, Oliviero 2, Duzzi Ferroni 1, Maffei, Caretti, Manzini 6, Borghi, Prandi, Pezzi 2, Fiorini 4. All: Luca Ferroni.

MONTEPRANDONE: Capocasa, Forlini 3, Vagnoni 1, Salladini Mirko 1, Evangelista 7, Khouaja 5, Di Girolamo 5, Balmus, De Angelis, D’Andrea, Tritto 1, Simonetti 5, Salladini Moreno 10, Cela. All: Andrea Vultaggio.