PINETO – Ennesima truffa ai danni di una persona anziana: a farne le spese è questa volta una donna di 81 anni di Pineto, ingannata da due falsi funzionari dell’INPS. I due responsabili sono stati denunciati dai Carabinieri.

Segue la nota dell’Arma:

«I Carabinieri della stazione di Pineto (TE) hanno denunciato all’A.G. due persone quali presunti responsabili di una truffa ai danni di una anziana del posto. Le indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, hanno avuto inizio nel mese di aprile 2022 quando una donna di 81 anni si presenta in caserma per sporgere una denuncia per aver subito una truffa.

In particolare la donna affermava di essere stata chiamata telefonicamente da sedicenti impiegati dell’INPS, i quali le comunicavano che doveva ricevere degli

arretrati e per sbloccare il danaro doveva recarsi in uno sportello del “banco posta”. La malcapitata aderiva all’invito e dopo aver dato il numero del proprio cellulare, si recava in uno sportello automatico. I malviventi la ricontattavano guidandola nelle operazioni da eseguire allo sportello, infatti facevano in modo che la donna versasse la somma di curo 2.700 dal suo conto a una carta postepay riconducibile agli stessi.

L’anziana una volta tornata a casa meditando sull’accaduto e confrontandosi con dei congiunti ha realizzato di essere stata vittima di truffa.

Sono in corso ulteriori indagini al fine di appurare se analoghi fatti si sono verificati in provincia ad opera degli stessi soggetti».